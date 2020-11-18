美國大選2020｜拜登摸石過河？特朗普未交接或釀疫情國安危機

美國大選2020｜普遍已經認定拜登（Joe Biden）當選新任美國總統，國際盟友先後祝賀，不過總統特朗普（Donald Trump）仍然拒絕言敗，未有啟動過渡工作。這個前所未有的情境有機會釀成疫情和國家安全危機。

今次的選舉亂局讓人回想起2000年戈爾（Al Gore）和小布殊（George W. Bush）的風波。但不同的是，即使總務管理局尚未確認最終贏家，時任總統克林頓（Bill Clinton）已經容許小布殊聽取簡報。至於戈爾則一直以副總統的身份聽取簡報。

圖為2020年11月16日，美國三藩市有戴口罩的女人經過畫有美國國旗的牆壁。（AP）

拜登上任將面臨一連串的難題，最大問題自然是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，其中拜登團隊最擔心的是未能盡快籌備疫苗接種計劃。特朗普政府啟動「曲速」行動（Operation Warp Speed）資助和分發疫苗。雖然拜登已經成立抗疫小組，但顧問未能取得「曲速」行動的詳情，對內容的了解少之又少。如何處理後勤和政策問題，例如接種疫苗的先後次序和確保種族和社經地位不影響接種機會，將會是拜登首要考慮事項。

面對「此路不通」的困境，拜登團隊計劃本周直接會見藥廠代表，討論如何向數以億計的美國人分發疫苗。拜登於競選期間提出制定全國檢測策略，不過由於特朗普政府未有同樣政策，他們將要從零開始。顧問已經向洛克菲勒基金會等組織諮詢，並與州和市政府合作擴大檢測。

圖為2020年11月17日，美國總統當選人拜登聽取國家安全專家的簡報。（AP）

小布殊上任當年發生911恐怖襲擊，調查委員會事後的報告指出當年拖延交接削弱美國反恐能力，間接導致悲劇發生。今次的情況也可能釀成外交和國安危機。總統過渡中心總監David Marchick指出，外國對手相信美國於過渡時期忙不過來，證明這種想法是錯的就符合國安好處，未能平穩過渡將導致國安、經濟安全和衛生國家面臨風險。

目前，拜登未能聽取總統每日簡報，也沒法得到來自中央情報局等情報機關的機密資料。拜登從住所對外的通訊未經加密，團隊未獲准使用過渡電郵系統，有機會面對來自外國黑客的攻擊。團隊部份顧問以往曾任政府官員，但沒有實時的情報。拜登極其量只能邀請前軍方、外交和情報官員提供簡報。

疫情和國安是拜登面對的最大危機，但延遲交接還會帶來其他影響。例如中高層官員的背景審查工作將需要更多時間完成，總統過渡中心估計有逾1,200個需要參議院通過任命的職位將受影響，包括主要內閣成員。此外，新任總統上任首日就要繼續跟塔利班談判，仍然駐守伊拉克和敘利亞的美軍，以及期限即將屆滿的美俄《新削減戰略武器條約》（New START）將何去何從也不是能夠就職後才慢慢思索的事情。