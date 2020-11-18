美國大選｜選後十日無公開行程兼取消度假　特朗普「神隱」白宮？

美國大選2020｜總統特朗普（Donald Trump）選前經常攻擊對手拜登（Joe Biden）一直躲於地堡，沒想到如今少有露面的是特朗普。美國有線新聞網絡（CNN）報道，特朗普11月17日沒有公開行程，為選後以來第十日「神隱」，並且取消了感恩節度假行程。

美國下周迎來感恩節假期，特朗普一家通常於佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）度假，並於宴會廳和付費會員共享感恩節晚餐。不過今年特朗普和第一夫人梅拉尼婭將於白宮度過感恩節。美國有線新聞網絡引述白宮官員指，感覺似是一種「地堡心態」。

圖為2020年11月5日，美國總統特朗普於白宮出席記者會。（美聯社）

除了選舉夜當晚的活動，11月3日以來特朗普只有三次公開露面：11月5日出席記者會、11月11日到阿靈頓國家公墓出席紀念退伍軍人日的儀式以及11月13日交代「曲速」行動（Operation Warp Speed）的最新進展。

特朗普沒有回答記者的提問，沒有邀請記者到橢圓形辦公室拍照，除了名下高爾夫球場以外也沒有到其他地方。報道指，特朗普有對外公布但閉門進行的活動也很少：兩次跟副總統彭斯（Mike Pence）午膳以及11月12日跟國務卿和財政部長會面。他甚至有逾一個月時間未有聽取機密情報簡報。對上一次跟外國領袖通話已經是10月30日和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的對話。

圖為2020年11月11日，美國總統特朗普到阿靈頓國家公墓出席紀念退伍軍人日的儀式。（美聯社）

雖然特朗普沒有露面，但仍然動作多多，例如接連解僱國防部長埃斯珀（Mark Esper）和國土安全部網絡安全和基礎設施安全局局長克雷布斯（Chris Krebs），並下令進一步從阿富汗和伊拉克撤軍。特朗普渴望完成四年以來被耽誤的事情，知情人士指透露，預計未來兩個月將不會安靜過去，但特朗普幾乎無意增加官方行程，也因為他情緒低落，對敗選憂心忡忡，很少幕僚向他提出類似的建議。