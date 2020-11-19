拜登勝選或有利澳洲重修中澳關係

美國總統當選人拜登（Joe Biden）表明上任後致力重建全球聯盟，有別於美國總統特朗普（Donald Trump）的「美國優先」政策。拜登勝選相信有利澳洲總理莫里森（Scott Morrison），可藉此重新審視對華政策，重修中澳關係。

圖為11月17日，澳洲總理莫里森抵達日本東京羽田機場，展開訪問日本之行。（Reuters）

澳洲前駐華大使芮捷鋭（Geoff Raby）11月11日指出，澳洲對華政策已經縮窄為「諂媚與敵對」（sycophancy and hostility）的二元辯論，形容坎培拉政府已經扼殺了介乎兩者之間的合理討論。

澳洲經濟與中國經濟息息相關，芮捷鋭認為，在可預見的未來，中國仍將是世界上增長最快的經濟體，以及澳洲產品主要的出口地。

中國《環球時報》的社論指出，拜登的上任或令中美關係產生變化，或會帶來一個調整中澳雙邊關係的窗口。在拜登上任後，澳洲在與中國的關鍵議題上，受到來自美國的政治壓力可能較小。而莫里森政府是否繼續與中國打交道，將很大程度上影響澳洲的經濟前景。

在遭受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情打擊之際，中國經濟卻比競爭對手更快反彈。 國際貨幣基金組織（IMF）預測，中國經濟2021年將增長8.2%，約佔全球增長的四分之一，此舉或令坎培拉政府不得不重新審視對華政策。

莫里森目前或需回顧他當選總理後不久在Asialink上發表的講話。他當時指，中美兩國衝突不能避免，「面對大國競爭，澳洲不應該只是坐以待斃，被動地等待我們的命運。」