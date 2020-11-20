美國大選｜喬治亞州重新點票結果出爐　拜登仍是勝利者

美國喬治亞州公布重新點票結果。州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）11月19日稱民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）仍是贏家。這將是總統特朗普（Donald Trump）面對的另一次挫敗。

喬治亞州重新點票結果出爐，拜登仍比特朗普多12,284票。拜登取得喬州16張選舉人票，累計有306票，而特朗普只有232票。

路透社11月20日稱，拉芬斯珀格說人手點票結果已確認拜登勝出11月3日舉行的大選。他說喬治亞州毫無疑問會在20日確認拜登的勝利。

拜登團隊成功將這個由共和黨掌控的「紅州」變藍，並將民主黨勢力擴展至「陽光帶」。「陽光帶」是指陽光明媚、氣候較溫和的地帶，一般位處美國南部和西南部。

圖為美國總統當選人拜登（右）在副手賀錦麗（左）陪同下，11月19日在特拉華州威爾明頓發表演說。（AP）

拉芬斯珀格在接受美國廣播公司在喬治亞州亞特蘭大的附屬電視台WSB-TV時稱：「審計工作與我們在選舉夜的報告非常接近，它是如此接近，不是充滿差異的情況。」

喬治亞州共和黨籍最高選務官員之前已說，點票可能不會大幅削弱拜登原本較特朗普多出約1.4萬票的領先優勢，不足以讓特朗普在該州翻盤。

特朗普試圖推翻大選結果，喬治亞州失利將使他剩下的選項愈來愈少。他為了繼續執政，將至少需要推翻3個大州的選舉結果，以翻轉逐州計算的選舉人票。