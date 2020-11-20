美國大選2020｜拜登感恩節前後公布財長人選　料民主黨感滿意

美國大選2020｜正在籌組新政府的美國總統當選人拜登（Joe Biden）11月19日表示，已經決定財政部長人選，將於感恩節前後公布。外界猜測聯邦儲備局前主席耶倫（Janet Yellen）和聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）也是大熱人選。

拜登認為，財長人選將獲民主黨所有派別的人所接受，包括進步派和溫和派。他也表示，支持儲局目前的利率政策，讚揚儲局調控經濟方向正面。

耶倫和布雷納德是新任財長的熱門人選，她們有機會成為首位執掌財政部的女性。耶倫也是首位女性出任聯儲局主席。很多進步派人士認為耶倫不獲總統特朗普（Donald Trump）續任是遭到不公對待。至於布雷納德曾為前總統克林頓（Bill Clinton）擔任顧問，被視為民主黨前總統候選人希拉里（Hillary Clinton）的財長心水。

其他可能的人選包括聯儲局前副主席弗格森（Roger Ferguson）和亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）。他們都是黑人，將有機會成為首位執掌財政部的黑人。博斯蒂克也是首位公開同性戀身份的人出任地方央行行長。

左傾組織Revolving Door Project執行董事豪澤（Jeff Hauser）表示，進步派較想看到耶倫或博斯蒂克上場。耶倫的失業問題專家，並且支持徵收碳稅減少排放溫室氣體。