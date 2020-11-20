普京健康再惹關注開會多次咳嗽　克里姆林宮：他健康很正常

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的健康狀況再引來媒體關注，英國媒體11月19日報道，普京在11月18日舉行的視像會議期間多次因咳嗽中斷講話，影片經過處理後才上傳到政府官網。克里姆林宮則回應稱普京健康「非常正常」。

英國《每日郵報》11月19日報道，普京在11月18日與俄羅斯財政部長西盧亞諾夫（Anton Siluanov）等官員舉行至少1個半小時的視像會議，討論新冠肺炎（COVID-19）疫情導致經濟惡化的問題。

會議錄像顯示，普京在說到「當前情況很嚴重」後咳嗽，隨後他似乎想要忍住咳嗽但失敗，他說了一聲「抱歉」，之後在說完「存在敏感的經濟問題」後，普京又用右手捂住嘴咳嗽。錄像顯示，他至少咳嗽4次才繼續發言。

俄羅斯總統普京在11月18日舉行的視像會議中多次咳嗽，再引發外界對其健康狀況的擔憂。（AP）

克里姆林宮在將本次會議的影片上傳至官方網站前，普京咳嗽後說不出話及說「抱歉」的畫面都已經刪除，當地媒體詢問普京健康狀況如何，克里姆林宮回應稱「非常正常」，並稱普京此後並未咳嗽，直到會議結束。

英國《太陽報》此前曾於11月6日報道稱，由於患有柏金遜症，普京或將於2021年初辭職。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）之後對此斷然否認，並表示「這是無稽之談」。