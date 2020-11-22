【新冠肺炎】美國累計逾1,200萬人染疫　加州宵禁令生效

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例數目迄今已突破1,200萬宗，全國疫情第2嚴重的加州自11月21日起實施宵禁令。

據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時數據顯示，截至香港時間22日上午7時25分，全美累計有12,051,253人染疫，當中有255,588宗死亡個案。

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加州宵禁

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）19日宣布，在疫情風險等級為紫色的地區實施宵禁令，時間為晚上10時至翌日上午5時，從21日起生效，將維持至12月21日。紫色為疫情風險等級最高級，該州94%地區均屬紫色等級。地方政府還稱，倘若有需要，居家令到時可能會延長。

加州目前是全國疫情第2嚴重的州份，該州在16日、19日和20日均錄得超過1.3萬宗確診。

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除了加州，美國境內還有數個州份已祭出新防疫措施。紐約州自20日起實施宵禁，餐廳、酒吧和健身室均必須在晚上10時關閉。而疫情最嚴重的德州（Texas）正部署國民警衛隊（National Guard）到埃爾帕索市（El Paso）協助停屍間相關運作工作。