美國大選2020｜地方法官駁回特朗普陣營賓夕法尼亞州選舉訴訟

美國賓夕法尼亞州聯邦法官11月21日駁回總統特朗普（Donlad Trump）競選團隊提出有關該州存在廣泛投票欺詐的指控，意味對試圖推翻認證拜登（Joe Biden）勝出該州投票結果的特朗普帶來一大打擊。

賓州威廉斯波特（Williamsport）的美國地方法院法官布蘭（Matthew Brann）稱特朗普陣營未能證明有關主張，形容此宗訴訟「兼具毫無價值和投機指控的法律論點」。

布蘭指出，他無權剝奪一個人的投票權，更別說數百萬名公民的投票權。特朗普的律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）則沒有就上述裁決置評。但特朗普團隊隨後指出，將會尋求上訴。

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特朗普陣營11月9日提出相關訴訟，指控有縣份的選舉官員對郵寄選票的處理手法不一致。部分縣會通知選民，他們可以糾正一些選票上的小失誤，例如丟失了選票的「保密信封」，而其他一些縣份則未有這樣做。

特朗普陣營原本指控賓州的選舉官員非法阻撓觀察員監票，但在15日放棄有關主張，改為集中指控有縣份非法准許選民修改他們郵寄選票的錯誤，不過後來又要求重新加入原先指控。