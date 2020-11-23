【新冠疫苗】多國購疫苗美德最快下月供應　同時中國接種已起跑

全球研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗頻頻傳出好消息，各國對於接下來的疫苗接種計畫也各有規劃，美國與德國預計最快下個月開始接種，西班牙則預計明年1月展開接種。

新冠疫苗：圖為5月18日，印度血清研究所一名研究員正研發新冠疫苗。（Reuters）

世界領袖矢言將確保COVID-19疫苗公平分配，聯合國兒童基金會（UNICEF）23日表示，近20億劑疫苗明年將透過一項「龐大行動」輸送到開發中國家。

聯合國兒童基金會表示，正在與超過350家航空公司和貨運公司合作，將疫苗和10億支注射器送到布隆迪（Burundi）、阿富汗和也門等貧窮國家，作為COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）一環。COVAX是聯合國兒童基金會與世界衛生組織（WHO）共同推動的COVID-19疫苗全球分配計劃。

由全球疫苗免疫聯盟（GAVI）、世衛和流行病防範創新聯盟（CEPI）共同領導的COVAX計畫，旨在讓各國政府打消囤積疫苗的念頭，並將重點放在讓各國風險最高人口優先施打疫苗。

國藥集團旗下的中國生物技術股份有限公司副總裁張雲濤8月23日公布，他們研發的滅活疫苗會在國外進行第三期臨床試驗，疫苗在今年年底有很大可能可以推出市面。圖為4月10日工作人員在中國生物武漢生物製品研究所的疫苗生產工場內檢查設備。（新華社）

●中國

國內目前還沒有全國統一接種時間，不過《華爾街日報》11月23日稱，中國有關部門已經為近100萬中國人接種了中國醫藥集團有限公司生產的新冠疫苗，不過這家國有公司尚未就疫苗的有效性提供可靠的臨床證據。

新冠疫苗：圖為11月10日，輝瑞藥廠疫苗的設計圖片。（Reuters）

●美國

美國政府COVID-19疫苗計劃最高官員施勞威（Moncef Slaoui）今天說，美國希望在12月中展開接種疫苗的計畫，預估全美2000萬人有望在12月11日、12日起接種，之後每月有3000萬人施打。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生物新技術公司（BioNTech）合作研發的疫苗，以及美國莫德納公司（Moderna）研發的疫苗，兩者後期試驗最終結果都顯示預防效果達95%，且輝瑞大藥廠早已向美國衛生當局申請此疫苗的緊急使用授權。

新冠疫苗：圖為10月31日，阿斯利康製藥公司新冠疫苗的設計圖片。（Reuters）

●西班牙

疫情流行下歐洲再度淪為重災區，西班牙成為歐盟首個確診破100萬個的國家。

路透社報道，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）22日表示，西班牙2021年1月展開全面的冠狀病毒疫苗接種計劃。他表示，西班牙和德國將是歐盟各國中率先擬定好完整接種計劃的國家。

+ 4 + 4 + 4

●英國

英國《每日電訊報》11月22日引述消息稱，英國公營醫療服務機構國民保健制度（NHS）已獲通知，要在12月1日前準備好接種安排。

英國監管部門可能在本周內向美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）合作研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗發出許可，比華府還快手。

英國已向輝瑞訂購4000萬劑疫苗，輝瑞承諾會在2020年底前向英國提供1000萬劑疫苗。

新冠疫苗：圖為4月17日，德國衞生部長施潘在柏林見記者。（Getty）

●德國

德國衞生部長施潘（Jens Spahn）表示，德國最快可能下月展開COVID-19疫苗接種工作。

施潘表示，他已要求德國聯邦各邦在12月中以前準備好疫苗接種中心，目前一切順利進行中。

史巴恩說，德國目前已透過歐盟執委會（European Commission）、雙邊合約和各種管道取得逾3億劑疫苗，還說疫苗劑數綽綽有餘，甚至還可以分享給其他國家。

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+ 2 + 2 + 2

●巴西

巴西衛生部今天表示，將簽署不具約束力的意向書，向4間藥廠和1個俄羅斯主權財富基金採購疫苗，還說任何採購都取決於巴西監管部門的批准。

根據衛生部說法，官員上周會見輝瑞、印度藥廠Bharat Biotech、莫德納、強生集團（Johnson & Johnson）旗下楊森藥廠（Janssen-Cilag）及俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund，RDIF）代表。

衛生部透過聲明表示，衛生部的法律與技術部門正在分析上述5個實體提供的文件，並決定最佳採購辦法在「合適的時機」執行。

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