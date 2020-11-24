美媒：特朗普以北京利用貿易脅迫他國為由　擬創建「報復聯盟」

敗選的美國總統特朗普（Donald Trump）任期臨近，但他在最後2個月的總統任期內仍有意對中國實行嚴厲的措施。美媒稱特朗普政府希望組成一個結盟，以報復中國利用其貿易力量脅迫其他國家。

美國《華爾街日報》11月23日獨家報道引述華府高級官員報道，雖然特朗普可能只有餘下約2個月的任期，但美方正推動建立一個由西方國家組成的非正式聯盟，當中國利用貿易力量脅迫別國時，成員國就聯合報復。

該報引述一名高級官員稱：「西方國家需要創造一個系統，集體吸收來自中國脅迫外交的經濟懲罰，以及抵銷代價。」

文中指出，根據聯合報復的計劃，當中國杯葛某國進口時，同盟國會同意購買它們或是提供補償。另外集團或可聯合同意對中國施加關稅，以補償損失。

該報稱那些高級官員承認，新措施在人氣正減弱的特朗普政府可能面臨障礙。即使他們成功，亦需要拜登政府支持以及繼續實行。

《華爾街日報》亦在同一報道中指出，特朗普政府在尋求擴大來自新疆、以被強制勞動者製造的產品進口美國，以及將那些企業加進商務部的黑名單，當中包括中芯國際。它現時在向美國採購時，已面對嚴厲的許可要求。

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