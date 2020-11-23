【新冠肺炎】美國感恩節假期未到　月內已錄得逾300萬宗確診

美國民眾即將迎來11月26日感恩節假期，但國內的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍在持續惡化。據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據，全美在1日至22日期間，新增確診個案超過300萬宗。

約翰斯・霍普金斯大學數據顯示，截至香港時間23日上午7時26分，美國境內累計有12,219,209宗確診病例，當中256,723人死亡。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

數據還顯示，美國是全球疫情最嚴重的國家。其累計個案中，約四分之一是在11月錄得，讓該月成為美國爆發疫情以來錄得最多新增確診病例的月份。截至上周末，美國的單日新增染疫人數相比上一周上升25個百分點。

國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）和其他衞生專家22日上午警告，全美確診病例數正激增至創紀錄水平，幾乎所有州份都成為疫情熱點地區，無論是外出過境抑或參與小型室內聚會，染疫風險都高。

美國汽車協會（AAA）數據顯示，感恩節期間可能有多達5,000萬人外出旅行。專家們警告，民眾在感恩節出門將對未來幾周帶來重大影響。