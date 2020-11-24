傑斯被捕｜美國務院首席副發言人：中共侵犯人權另一例子

香港D100網台主持傑斯（原名尹耀昇）、其妻曾碧雲及助手利寶麗11月21日因涉嫌「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及洗黑錢等罪名被香港警務處國安處人員拘捕後，美國國務院首席副發言人布朗（Cale Brown）11月23日表示，美方對此深切關注，又指這是中共侵犯人權與新聞自由的另一例子。

布朗在社交網站Twitter發文提到，美方深切關注有關三人因與國安法有關指控而被捕的事件，他又表示，這是中國共產權與其香港代理人侵犯人權與新聞自由的另一例子。

The U.S. is deeply concerned about the arrests of Hong Kong journalist Wan Yiu-sing, his wife, and his assistant on national security law-related charges. Another example of the Chinese Communist Party and their Hong Kong proxies' assault on human rights and press freedom. — Cale Brown (@StateDeputySPOX) November 23, 2020

在這次事件中，據了解，傑斯在網上發起名為「千個爸媽，台灣助學」的籌款計劃。警方指有人聲稱籌得款項會用作支援因示威離港人士，並提供其銀行戶口資料作收款用途，國安處人員經調查後，懷疑有人非法挪用及處理部分款項，並且資助主張分裂國家活動的人和組織，於是拘捕1男2女，年齡介乎50歲至53歲，他們涉嫌「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。

11月21日下午約3時半，網台主持傑斯被帶離北角警署（陳諾希攝）

傑斯等3人在11月22日獲准保釋，當晚離開灣仔警察總部。警方表示，3名被捕人士已獲准保釋候查，須於2021年1月下旬向警方報到。