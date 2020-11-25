美國大選2020｜路透社：拜登內閣提名或面臨共和黨人強烈反對

美國總統當選人拜登（Joe Biden）的過渡團隊11月23日公布6名重要官職的人選，但路透社11月24日報道，拜登的內閣提名或會遭參議院內的共和黨人強烈反對。

參議院外交委員會成員、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）24日在Twitter上指，拜登的內閣人選提名「會是美國衰落時，有禮貌及有秩序的看護者」，他又表示無意回到依賴中國的「常態」。

共和黨參議員科頓（Tom Cotton）同日在Twitter引用前國防部長蓋茨（Robert Gates）在2014年的批評，指拜登幾乎在所有外交政策議題上都犯了錯。科頓寫道：「現在他（拜登）以擁抱熊貓的人包圍自己，他們只會強化他對中國軟弱的本能。」

路透社24日指，共和黨參議員科寧（John Cornyn）向記者表示，他推斷如果拜登當選總統，內閣人選會靠協商決定。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）過去曾阻止奧巴馬總統時代的多項官員提名，他2019年也曾揚言：「如果我仍然是參議院多數黨領袖，請把我當作死神。」

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拜登24日對記者說，他呼籲參議院及時對內閣提名進行聽證。路透社的報道提及，很多未承認拜登勝選的共和黨參議員迅速地抗議他的人選；共和黨人的威脅更強調了2021年1月初舉行、能決定共和黨能否控制參議院的喬治亞州（Georgia）參議員選舉第二輪投票的重要性。