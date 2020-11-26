美國大選2020｜拜登下周公布財金官員人選　將收到總統每日簡報

美國大選2020｜美國總統當選人拜登（Joe Biden）的過渡團隊11月25日表示，將於下周公布財金官員和其他主要官員的人選。聯邦儲備局前主席耶倫（Janet Yellen）被視為財政部長大熱，如果最終通過提名將成為美國首位女財長。

拜登的通訊總監（Kate Bedingfield）向記者透露，過渡團隊已經和現任官員接觸，形容得到他們專業和歡迎的回應，協助順利交接。他表示，拜登將於11月30日收到首份總統每日簡報。

拜登過渡顧問普薩基（Jen Psaki）表示，政府已經向拜登團隊高層分享機密情報。他指，國安和外交方面，團隊已經聯絡所屬部門，幾乎全部都已經接觸到接頭人。他們將了解目前的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）抗疫措施和緊急國安威脅，包括有機會利用過渡時期的恐怖份子。

圖為2019年8月14日，美國聯邦儲備局前主席耶倫接受電視台訪問。（美聯社）

財長大熱人選耶倫是首位出任聯儲局主席的女性。很多進步派人士認為耶倫不獲總統特朗普（Donald Trump）續任是遭到不公對待。其他可能人選包括聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）、聯儲局前副主席弗格森（Roger Ferguson）和亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）。