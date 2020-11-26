美國大選2020｜感恩節前夕　拜登呼籲美國人團結抗疫

美國大選2020｜美國周末迎來感恩節假期。總統當選人拜登（Joe Biden）11月25日發表演說，呼籲美國人民團結對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。他促請所有人戴口罩、減少社交接觸、限制聚會人數，直至疫苗獲批准。

拜登於特拉華州發表感恩節前演說。他表示：「我知道這個國家已經開始因為這場戰爭筋疲力盡，但我們需要記住，我們與病毒作戰，而不是彼此作戰。」

拜登形容美國不是一個彼此為敵的國家，而是互為鄰舍，呼籲美國人互相關愛。他說，「對國家的愛，對彼此的愛。我們很少於政治談論」，「政治舞台太喧囂、太憤怒、太激烈。愛人如己是一種激進的行為。然而，這正是我們應該做的」。

圖為2020年11月25日，美國總統當選人拜登於特拉華州發表演說。（美聯社）

拜登還懇求美國人保持警惕，警吿未來將是「漫長而且艱難的冬天」。他承認很多人會對衛生官員促請美國人避免於感恩節期間出行和聚會感到沮喪，但提到疫苗傳出喜訊。他說：「我知道我們能夠而且一定會戰勝這種病毒。美國不會輸掉這場戰爭。你們會找回你們的生活。生活將會恢復正常。這將會發生。這種情況不會永遠持續下去，」

拜登透露，他自己將與妻子吉爾（Jill Biden）、女兒和女婿度過感恩節。