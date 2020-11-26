王毅：習近平將在條件成熟時訪問韓國

中國外長王毅11月26日繼續訪問韓國的行程，他表示，中國國家主席習近平將在條件成熟時訪問韓國。被問及具體條件時，他說要等韓國疫情趨穩。

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待韓國疫情趨穩

韓聯社報道，王毅當天在外交部大樓與韓國外長康京和會晤後向記者表示，相信只要條件成熟，習近平訪韓便能成行。王毅又強調，雙方應致力於為習近平訪韓營造條件。被問及具體的條件時，王毅指着記者佩戴的口罩說，要等韓國的新冠肺炎（COVID-19）疫情趨穩。

報道稱，雙方原計劃在疫情形勢穩定後盡早促成習近平訪韓，但由於疫情再次呈現反彈勢頭，預計習近平年內訪韓並非易事。王毅表示，韓國總統文在寅多次熱情邀請習近平訪韓，中方對此表示感謝。這體現出韓方對中韓關係的高度重視，積極深化雙邊關係的意志。

王毅在訪韓前訪問了日本，但是兩國未討論習近平訪日之事：

王毅表示，全球共有190多個國家，每個國家都是獨立自主的，中國和韓國也不例外。中韓兩國一衣帶水，應該多走動、多交流。王毅還表示，中韓兩國互為戰略合作伙伴，應在防疫、經貿、維護地區穩定，以及和平解決半島問題等方面加強合作，並努力維護多邊主義和自由貿易秩序。他指出，現階段應盡快推進中韓自由貿易協定（FTA）第二階段談判取得進展。