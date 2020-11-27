【新冠肺炎】美國舉行感恩節巡遊　慶祝規模縮小

美國在11月26日踏入感恩節假期，但受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，令這個傳統節日的慶祝規模大不如前。

紐約梅西感恩節大遊行（Macy's Thanksgiving Day Parade）本來是當地感恩節的重頭戲，不過今年因為疫情關係，巡遊距離由原本的大約4公里縮短至一個街口，民眾只可透過電視直播收看，不可到現場參與。

美國在25日共有破紀錄的8.8萬人因疫情留醫，專家警告感恩節假期可能導致死於疫情的人數急劇上升，疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）建議民眾在假期時留在家中，不過運輸部門的數字顯示，在20至24日期間，全國共有近500萬人乘坐飛機。

很多美國人都認為感恩節假期大於一切，根據俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心（Ohio State University Wexner Medical Center）的全國調查顯示，有近4成受訪者稱準備在假期出席「高危聚會」，即10人以上或來自其他家庭的聚會，另外有三分一人士則表示不會要求訪客戴口罩。

不過亦有很多美國民眾取消回鄉與家人一同慶祝假日的計劃，改為透過Zoon或FaceTime在網上團聚。

That』s why Mike was number one in his class at West Point! https://t.co/hldYAphqmM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020

另外總統當選人拜登（Joe Biden）同日在Twitter上載一段他與夫人吉爾（Jill Biden）的錄影片段，呼籲大家在這個特殊的日子共渡時艱，並向抗疫前線奮戰的人員致謝。至於總統特朗普（Donald Trump）則在Twitter表示「感恩節快樂」，並轉發最高法院投票阻止紐約州長科莫（Andrew Cuomo）在感恩節期間對當地宗教活動實施人數限制的消息。

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