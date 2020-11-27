新冠肺炎｜英格蘭將再實施防疫三級制　逾2000萬人面臨最嚴厲限制

英格蘭12月2日結束全國封城措施。政府11月26日公布結束封城後的防疫三級制詳細措施，逾2,000萬人將面臨最嚴厲的限制，酒吧和餐廳將關閉。至於倫敦則被列為第二級，大部份商店和餐廳可以開放。

根據政府公布的計劃，只有三個偏遠和島嶼地區列為最低的第一級，人口大約是70萬，酒吧和餐廳可以幾乎如常運作，來自不同住戶的成員可以於室內聚會。

英格蘭逾半人口將面臨第二級防疫措施，包括倫敦的860萬居民。劇院和體育場所可以開放，但需要限制人數。來自不同住戶的成員不可以於室內聚會，室外聚會最多六人。

至於最嚴格的第三級防疫措施將適用於伯明翰（Birmingham）、曼徹斯特（Manchester）和肯特（Kent）等地方。酒吧和餐廳只可以供應外賣，娛樂場所例如戲院和保齡球場必須關閉。但全國的商店、健身室、髮型屋和美容院將可以營業。

首都約翰遜（Boris Johnson）表示，嚴厲的防疫措施將維持至春季。他指，如果現在放寬措施，疫情有機會再失控，抵消過往的努力，新年期間要重回封城狀態。政府的防疫措施需要獲得國會通過，預計下周表決。