阿富汗連環自殺式汽車炸彈襲擊　至少31死24傷

阿富汗東部加茲尼省（Ghazni）及鄰近的查布爾省（Zabul）發生自殺式汽車炸彈，至少31人死24人受傷。這是該國軍方近幾個月遭受的血腥攻擊之一。

加茲尼省議會主席艾哈邁德（Naseer Ahmad）向阿納多盧通訊社稱，案發在早上繁忙時間。國防部在聲明中指出，一名襲擊者駕駛輛裝滿爆炸品的汽車進入基地，雖已被保安部隊發現，仍造成傷亡。

另一宗襲擊發生在查布爾省（Zabul）。該省議會主席哈克巴揚（Ata Jan Haqbayan）及另外3人在29日早上發生的襲擊中受傷，所幸保住性命。

查布爾省爆炸案發生在揚的車隊開往其辦公地點之際，導致3死12傷，當中大部分是平民，也包括兒童。暫未有人或組織就此承認責任。

阿富汗加茲尼市郊區11月29日發生汽車炸彈襲擊，圖為當日國家安全部隊在事件發生後於軍方基地外戒備。（Reuters）

阿富汗內政部發言人阿里安（Tariq Arian）證實當地有發生炸彈爆炸，但沒就目標以及可能的傷亡人數提供更多資料。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在接獲路透社查獲時，沒有承認或否認責任。

縱使阿富汗政府及塔利班的和談持續，該國過去數月亦在發生一些汽車炸彈襲擊。最近數周在首都喀布爾發生3次襲擊，逾50人死亡。當中包括針對教育中心的襲擊，以及一次火箭彈襲擊。極端組織ISIS就3次發生在喀布爾的襲擊承認責任。塔利班則否認涉案。