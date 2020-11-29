法國《整體安全法》引發示威　巴黎政府2017年立法保障國家安全

法國《整體安全法》11月24日在國民議會獲得通過，當中涉及禁止惡意發布警員照片或影片的條例。法國民眾28日上街示威抗議。其實巴黎2015年經歷包括《查理周刊》恐襲案在內的襲擊後，已在2017年立新法保障國家安全。

2017年「國家安全法」

法國自2015年的恐襲案後，宣布國家進入緊急狀態，其後更6次延長緊急狀態。總統馬克龍（Emmanuel Macron）在2017年10月30日頒布《加強內部安全及對抗恐怖主義法》 （SILT），並在11月1日生效。國家也在同日解除緊急狀態。

法國示威：巴黎11月28日有大批民眾示威，抗議警暴及具爭議的法案，一名示威者手持標語，指內政部長及巴黎警察首長是病毒。（AP）

《加強內部安全及對抗恐怖主義法》 部分內容

１. 政府可在舉行活動時或特別易受影響的地方設立保護區，以保障安全。

２. 如宗教場所涉及煽動或擁護恐怖主義的言論、文字、活動、意見或理論，以及涉及煽動仇恨與歧視，政府可關閉它們。

３. 行政機關可對任何行為涉及嚴重威脅、與有恐怖主義企圖的個人或組織有定期聯繫的人士，採取行政控制及個人監察措施。

４. 警察局長在得到法官批准後，可進入及搜查任何相信涉及恐怖主義威脅人士，以及與這些人有聯繫的人經常使用的地方。

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《整體安全法》具爭議部分

根據《整體安全法》第24條，禁止任何人以損害當值警員的身心健康完整為目標，用照片或影片展示他們的臉部或身份。

違反《整體安全法》最高可被判監1年及罰款4.5萬歐元。

修改《整體安全法》的主意由馬克龍的共和國前進黨（La République En Marche! ）及盟友行動黨（Agir）在10月提出。

歐洲新聞電視台（Euronews）11月28日指，記者及維權人士強烈批評新法案，指會削弱新聞自由及減少對警員問責。