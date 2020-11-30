馬勒當拿死因另有內情？私人醫生涉案　循醫療過失或有罪殺人調查

阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）11月25日在其位於布宜諾斯艾利斯蒂格雷（Tigre）的家中死於心臟病發，終年60歲。正當阿根廷舉國哀悼之際，球王之死被指可能另有隱情。他的私人醫生可能與馬勒當拿的死有關。

當地傳媒報道，早前為馬勒當拿進行開腦手術的私人醫生盧基（Leopoldo Luque），被懷疑在馬拉多納生命的最後階段有醫療過失，因此有可能犯下有罪殺人（culpable homicide）。調查仍在進行中，警方暫時未有提出任何指控。

檢察官稱，法官已下令搜查醫生的住所和診所，兩個地點各有30名警員工作。

疑點重重

西班牙體育報章《馬卡報》網站稱，馬勒當拿在11月較早時接受手術後，其實是在沒有醫療許可的情況下出院的。不過他卻在11月11日離開，返回位於蒂格雷的家中。

馬勒當拿的律師26日在Twitter上表示，將要求就馬勒當拿之死進行全面調查，同時批評緊急服務部門反應緩慢，救護車逾半個小時才抵達。

《馬卡報》稱調查人員會檢視他如何獲准出院？為何家中沒有一位全日24當值的專科醫生？為何沒有救護車待命？如馬勒當拿已服用適當的藥物、如果醫療守則都已被遵守，為何家中沒有除顫器？他們亦會檢視馬勒當拿死前數小時的情況。

此外另有消息指，馬勒當拿於逝世前數天，曾與盧基發生爭執。

馬勒當拿本月初因貧血和脫水，被送往阿根廷布宜諾斯艾利斯一家醫院，其後發現腦部出現硬膜下血腫，須動手術清除，由他的私人醫生盧基親自操刀；盧當時稱，已成功取出腦中血塊，馬勒當拿復元進度很好，術後反應樂觀。豈料，他在出院後兩星期，在家中突然心臟病發不治。

【市民向馬勒當拿最後致敬】（按圖放大）