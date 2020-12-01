美國大選｜拜登開始接收美國總統每日簡報

宣告勝選的美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）與副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）周一（30日）開始接收美國總統每日簡報（Presidential Daily Brief），該簡報內容屬高度機密，是美國情報系統所蒐集最重要的情報摘要，由美國國家情報總監辦公室（ODNI）所匯集編寫並提交。

ODNI在聲明中表示，白宮已批准向拜登提供總統每日簡報，他們將向過渡團隊提供所需的支持。ODNI上周二（24日）已確認白宮批准向拜登提供總統每日簡報，而《國會山》日報引述一名白宮官員證實，特朗普（Donald Trump）同意將簡報分發給拜登。

現時仍不清楚拜登與賀錦麗會以何種方式收到簡報。由於該簡報是因應現任總統的需要和興趣而製作，比如特朗普所閱讀的簡報較側重於圖象，且偏好紙本，前任總統奧巴馬（Barack Obama）則在有安全防護的平板電腦上看簡報。由於事涉敏感，簡報通常由一名職業情報人員親自提交。

奧巴馬在其回憶錄中寫道：「某一天我可能（在簡報中）讀到索馬利亞的恐怖主義基層組織，或伊拉克動亂，或是中國與俄羅斯正研發新式武器系統。簡報幾乎永遠會提到潛在的恐怖主義陰謀，而無論如何含糊、消息來源如何薄弱或如何不可行，這顯示情報界已盡職調查，以免招致如同911事件後的批評。」

回憶錄稱，當時的第一夫人米歇爾（Michelle Obama）曾形容總統每日簡報是「死亡、毀滅和恐怖的大全」。