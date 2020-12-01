【新冠肺炎】美媒：中國於疫情初期處理不當　確診數據涉誤導

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）最初於中國湖北省武漢市爆發，隨後蔓延至全球。美國有線新聞網絡（CNN）12月1日引述所取得的內部文件報道，指中國於疫情初期處理不當，而且公布的確診數據有誤導成份。

美國有線新聞網絡取得2019年10月至2020年4月湖北省疾病預防控制中心的文件。報道指，文件是由吹哨者提供。他們聲稱於中國醫療系統內工作，是愛國者，想披露被審查的真相，並向曾發聲的同事致敬。美國有線新聞網絡未知文件從什麼途徑取得，也不知道為什麼只有指定文件被選取。美國有線新聞網絡委託的六名獨立專家確認文件屬實，一名跟中國關係密切的專家指曾於機密研究看到有關的部份文件。

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報道指出，中國對外公布和對內紀錄的數據有出入。分析員認為，很有機會是因為通報機制有問題以及政府有意壓制壞消息，淡化疫情。2月10日，中國公布全國新增2,478宗確診個案，但文件指出湖北省新增5,918宗新個案，當中有2,345宗確診個案、1,772宗臨床診斷個案、1,796宗疑似個案和5宗陽性個案。3月7日，湖北省累計死亡個案達到2,986宗，但內部文件列出總數是3,456宗，包括2,675宗確診個案、647宗臨床診斷個案、126宗疑似個案和8宗陽性個案。分析員認為，中國的數字涉誤導，很多疑似個案應該歸類作確診個案。

文件提到檢測不準確導致延遲通報診斷新個案。1月10日的文件指出，用來檢測新病毒的嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱沙士）測試劑不準確，不時出現假陰性的結果，只有30%至50%的陽性比率。為了避免有假陰性的結果，醫護反覆檢測疑似個案，後來開始引入其他臨床診斷方法，例如電腦掃瞄。報道指，疫情爆發首個月期間，患者從出現病徵到確診平均時間是23.3日。直到3月7日，情況大幅改善，逾八成新確診個案於記錄系統當日就已經診斷出來。

報道也引述文件指出湖北省疾病預防控制中心的準備不足，認為湖北省疾控中心缺乏資金和正確的檢測設備，職員欠缺工作動力。2019年10月疫情爆發前，審計文件已經指出疾控中心未能於公共衛生方面發揮正常表現的功能。後來的報告提到，疾控中心沒有於抗疫扮演主導角色，只是被動完成上級委派的工作，沒有善用專業知識。

文件披露了湖北省12月初流感個案急增。根據內部數據指，2019年12月2日一周流感個案較前一年同期增加超過20倍，其中宜昌市最嚴重，其次是咸寧市和武漢市。雖然沒法因此推斷流感和新冠肺炎疫情之間是否有任何關係，但專家認為情況使到官員較難發現新的病毒。