【美國疫情】顧問小組建議醫護和護養院住客優先接種疫苗

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴重，最近幾周住院患者數目急增。疾病控制和預防中心顧問小組12月1日以13票對1票大比數通過，建議醫護和護養院住客優先接種疫苗。

免疫實踐諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices）舉行緊急會議表決建議。委員會成員雖然普遍認同優先為醫護接種疫苗，但個別成員對優先為護養院住客接種疫苗有保留，提到兩款候選疫苗未有針對相關群組進行測試。委員會稍後將再召開會議，決定下一批能夠獲得疫苗的人士。

疫苗初期供應將有限。食品和藥物管理局本周稍後將審批輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗的緊急授權。疾病控制和預防中心向委員會透露，一旦監管機構批准使用疫苗，每周預計只有大約500至1,000萬劑供應，年底前合計有4,000萬劑，足夠為2,000萬人接種所需的兩劑疫苗。估計美國有2,100萬醫護和300萬護養院住客，意味年底前仍然未能為所有醫護和護養院住客接種疫苗。

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美國累計確診個案超過1,350萬宗，死亡個案達到27萬宗。根據路透社統計，住院患者數目增至近9.6萬人，再創新高。美國11月死亡個案達到3.7萬宗。華盛頓大學健康指標與評估研究所的模型推算，美國的每月死亡個案將於12月增加近一倍，達到逾7萬宗，1月將超過7.6萬宗，直到2月回落。目前的紀錄是4月的58,740宗。