美眾議院通過《外國公司問責法》將送交總統簽署　限制中概股上市

美國眾議院12月2日一致通過《外國公司問責法》（The Holding Foreign Companies Accountable Act）。該法案被指限制中概股上市，在眾議院表決通過後，將送交白宮待總統特朗普（Donald Trump）簽署立法生效。

一致口頭通過

法案12月2日在美國眾議院獲議員一致口頭通過。該法案規定上市公司必須披露公司是否由外國政府持有或控制，並合乎美國法規，否則將被除牌，禁止在紐約證券交易所及納斯達克交易所進行交易。有關法案被指主要針對中國。

法案也規定，如果外國公司連續三年未能通過美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）的審計，將禁止在美國任何交易所上市。

美國眾議院通過《外國公司問責法》後，法案將送交總統特朗普簽署，圖為特朗普11月28日在白宮出席視像會議（Getty）

法案獲得共和黨及民主黨普遍支持，外界之前已預期美國眾議院將在本周通過立法，路透社報道，雖然法案應用於全球企業，但立法是針對中國企業阿里巴巴、拼多多及中國石油等。阿里巴巴曾在2020年5月回應稱，正緊密關注該法案進展。

《外國公司問責法》法案由共和黨參議員肯尼迪（John N. Kennedy）及民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）共同提出。議案在5月參議院表決一致同意，在眾議院表決通過後，將送交總統特朗普簽署立法生效。白宮未透露特朗普的取向，但外界預期特朗普不會行使否決權。

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