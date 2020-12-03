美國官員：逾千名中國研究員離境　拜登政府成新目標

美國負責國家安全事務的助理司法部長德默斯（John Demers）12月2日表示，美國打擊聲稱的技術盜竊活動，已經有逾千名中國研究員離開美國，並指中國特工已經瞄開始針對即將上任的拜登（Joe Biden）政府。

德默斯出席智庫阿斯彭學會（Aspen Institute）舉辦的活動時表示，司法部對中國特工發起多宗涉及工業和技術間諜活動的刑事案件調查，同時很多研究員已經離開美國。

路透社引述司法部一名官員稱，上述研究員不同於國務院9月提到的研究員。當時國務院表示已經根據美國總統特朗普（Donald Trump）所採取的措施，拒絕被認為存在安全風險的中國學生和研究員入境，取消逾千名中國公民的簽證。

該名官員表示，德默斯提到的研究員相信和中國人民解放軍有聯繫。他指，聯邦調查局（FBI）於20多個城市開始訊問，以及7月關閉中國駐侯斯頓總領事館後，研究員都已經逃離美國。

國家反間諜報與安全中心負責人埃瓦尼納（William Evanina）表示，中國特工已經將目標瞄準美國總統當選人拜登（Joe Biden）的政府，還包括與拜登團隊有密切聯繫的人。他指，受到相關機構審查的在美中國研究員，都是應中國政府要求來到美國。