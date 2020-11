美國制裁4中俄企業　指涉助伊朗導彈計劃　蓬佩奧發聲明

美國政府11月28日宣布對4家中國與俄羅斯企業實行經濟制裁,指控它們涉及協助伊朗發展導彈計劃。

蓬佩奧補充說:「我們將繼續致力遏阻伊朗導彈發展計劃,並利用我們的制裁權力,令到一些外國供應商為外界所注意,例如這些提供導彈相關材料與技術給伊朗的中國與俄國實體。」

美國伊朗問題特別代表艾布拉姆斯(Elliott Abrams)25日已說,美國財政部計劃「未來數周、後一周以及再後一周」就軍備、大規模殺傷性武器和人權等問題對伊朗實施更多制裁。他說這舉措會再持續數月。

美國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)27日發表聲明指控這4家企業「移轉敏感技術與品項至伊朗飛彈計劃,未來2年在援助與出口方面會受到美國政府限制。」

圖為11月24日美國務卿蓬佩奧在美國務院與科威特外相會面前發言。(AP)

美國國務院在《聯邦公報》(Federal Register)發聲明稱,被制裁的公司包括中國的Chengdu Best New Materials Co., Ltd.、Zibo Elim Trade Co., Ltd.;俄羅斯的Nilco Group和Joint Stock Company Elecon。

蓬佩奧說:「我們將持續致力遏阻伊朗飛彈發展計劃,並利用我方的制裁當局使外國供應商浮出檯面,例如這些提供飛彈相關材料與技術給伊朗的中國與俄國實體。」

美國總統特朗普(Donald Trump)2018年宣布美國退出伊朗核子協議。2015年時任美國總統歐巴馬(Barack Obama)推動簽訂,讓伊朗通過停些開發核武,換取多國解除對德黑蘭的制裁。

美國退出伊朗核協議後,對伊朗重新推出嚴厲的制裁措施,他稱此舉為「最大程度的施壓」;同時針對任何一個不遵守美國伊朗政策的國家或企業,展現制裁的決心。