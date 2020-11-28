美國制裁4中俄企業　指涉助伊朗導彈計劃　蓬佩奧發聲明

美國政府11月28日宣布對4家中國與俄羅斯企業實行經濟制裁，指控它們涉及協助伊朗發展導彈計劃。

蓬佩奧補充說：「我們將繼續致力遏阻伊朗導彈發展計劃，並利用我們的制裁權力，令到一些外國供應商為外界所注意，例如這些提供導彈相關材料與技術給伊朗的中國與俄國實體。」

美國伊朗問題特別代表艾布拉姆斯（Elliott Abrams）25日已說，美國財政部計劃「未來數周、後一周以及再後一周」就軍備、大規模殺傷性武器和人權等問題對伊朗實施更多制裁。他說這舉措會再持續數月。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）27日發表聲明指控這4家企業「移轉敏感技術與品項至伊朗飛彈計劃，未來2年在援助與出口方面會受到美國政府限制。」

圖為11月24日美國務卿蓬佩奧在美國務院與科威特外相會面前發言。（AP）

美國國務院在《聯邦公報》（Federal Register）發聲明稱，被制裁的公司包括中國的Chengdu Best New Materials Co., Ltd.、Zibo Elim Trade Co., Ltd.；俄羅斯的Nilco Group和Joint Stock Company Elecon。

蓬佩奧說：「我們將持續致力遏阻伊朗飛彈發展計劃，並利用我方的制裁當局使外國供應商浮出檯面，例如這些提供飛彈相關材料與技術給伊朗的中國與俄國實體。」

美國總統特朗普（Donald Trump）2018年宣布美國退出伊朗核子協議。2015年時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）推動簽訂，讓伊朗通過停些開發核武，換取多國解除對德黑蘭的制裁。

美國退出伊朗核協議後，對伊朗重新推出嚴厲的制裁措施，他稱此舉為「最大程度的施壓」；同時針對任何一個不遵守美國伊朗政策的國家或企業，展現制裁的決心。