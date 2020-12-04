黃之鋒周庭判囚｜蓬佩奧Twitter推文譴責港府政治迫害

前香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭及主席林朗彥12月2日被判刑入獄，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12月3日在Twitter發文批評中國。

蓬佩奧12月3日在Twitter上說：「美國對香港政府對黎智英 、黃之鋒、周庭和林朗彥的政治迫害感到震驚。他們反抗中國共產黨剝奪他們基本權利的鬥爭，將作為人類精神的見證，在歷史上流傳下去。」

The United States is appalled by the Hong Kong government』s political persecution of Jimmy Lai, Joshua Wong, Agnes Chow, and Ivan Lam. Their struggle to resist the CCP』s denial of their fundamental rights will stand throughout history as testaments to the human spirit. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 3, 2020

與此同時，美國務院網站還以蓬佩奧的名義發表一份譴責聲明。聲明稱，香港過去受益於自由開放的體制，這個體制讚揚黃之鋒、周庭、林朗彥和黎智英等人的和平倡議。

聲明還說，美國將繼續與盟友和世界各地的夥伴合作，捍衛香港人民的權利和自由。「我們與黃之鋒、周庭、林朗彥、黎智英、香港人民和中國全體人民站在一起。」

黃之鋒、林朗彥以及周庭涉嫌2019年6月21日示威者包圍警察總部一事上，共同被控一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，指他們去年6月21日在金鐘夏愨道非法煽惑在場人士參與未經批准集結。黃另被控「組織未經批准集結」罪，指他同日在灣仔警察總部外組織未經批准集結。而「明知而參與未經批准集結」罪，原先指黃之鋒及周庭同日在警總外犯案，但控方最終決定就此罪對黃不提證供起訴。

黃之鋒入獄現場圖（點擊圖集觀看）：