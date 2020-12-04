黃之鋒周庭判囚｜蓬佩奧Twitter推文譴責港府政治迫害

即時國際
撰文：
最後更新日期：

前香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭及主席林朗彥12月2日被判刑入獄，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12月3日在Twitter發文批評中國。

蓬佩奧12月3日在Twitter上說：「美國對香港政府對黎智英 、黃之鋒、周庭和林朗彥的政治迫害感到震驚。他們反抗中國共產黨剝奪他們基本權利的鬥爭，將作為人類精神的見證，在歷史上流傳下去。」

與此同時，美國務院網站還以蓬佩奧的名義發表一份譴責聲明。聲明稱，香港過去受益於自由開放的體制，這個體制讚揚黃之鋒、周庭、林朗彥和黎智英等人的和平倡議。

聲明還說，美國將繼續與盟友和世界各地的夥伴合作，捍衛香港人民的權利和自由。「我們與黃之鋒、周庭、林朗彥、黎智英、香港人民和中國全體人民站在一起。」

黃之鋒、林朗彥以及周庭涉嫌2019年6月21日示威者包圍警察總部一事上，共同被控一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，指他們去年6月21日在金鐘夏愨道非法煽惑在場人士參與未經批准集結。黃另被控「組織未經批准集結」罪，指他同日在灣仔警察總部外組織未經批准集結。而「明知而參與未經批准集結」罪，原先指黃之鋒及周庭同日在警總外犯案，但控方最終決定就此罪對黃不提證供起訴。

黃之鋒入獄現場圖（點擊圖集觀看）：

德聯邦議院就黃之鋒案發公開信　華駐德使館：無知傲慢，堅決反對
黃之鋒周庭判囚｜日本表達嚴重關切　考慮聯同G7國家應對
黃之鋒周庭判囚｜歐盟與美眾議長分別發聲　佩洛西：北京消除異見
黃之鋒及周庭等被判入獄　羅冠聰與周永康《紐時》刊文籲拜登干預
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。