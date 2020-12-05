英媒：政治牽連風險過高　澳洲小麥出口商避與中國交易

英媒12月4日報道，有商人表示，中國的小麥買家正爭取低筋小麥的貨源，以滿足國內蓬勃發展的高級麵包店市場。報道稱，惟主要小麥供應國澳洲的小麥出口商在中澳貿易緊張情勢升溫的情況下，避免與中國交易。

路透社4日稱澳洲小麥出口商在澳洲小麥迎來其中一次最大的收成及中國需求激增下，作出不尋常舉動。報道提及，在中國禁止部分木材入口及對酒與大麥加徵高昂關稅後，澳洲小麥出口商稱，出口小麥往中國的政治牽連風險過高。

澳洲小麥：圖為2013年10月23日，澳洲南澳省的農夫正收割小麥。（Getty）

路透社引述澳洲穀物商Agracom的出口經理多諾霍（Brett Donoghue）指：「中國明顯是個大市場，但沒有人會想向他們出售（小麥），也不會擴展中國市場。這是因在大麥及其他農產品發生的事。」

報道指，一名中國買家的經理稱，中國通常在每年的第4季購買澳洲小麥，小麥會在翌年1月運到。但中國政府已警告，他們會加強對澳洲小麥的檢查，這增加貨物會被拒絕入口或於中國滯留的機會，令賣家避開中國市場。

路透社稱，雖然中國近年是澳洲大麥的主要買家，但中國購買的澳洲小麥數量，通常少於澳洲小麥出口量的10%。