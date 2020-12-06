富時羅素：因應美國禁令　將從產品剔除8間中國企業股票

在美國特朗普（Donald Trump）政府下令禁止投資「中國軍方控制的公司」後，全球知名指數公司富時羅素（FTSE Russell）12月4日表示，將從指數產品中剔除8家中國公司的股票。

路透社報道，該公司將從富時全球股票指數系列（FTSE Global Equity Index Series）及其他多個產品剔除有關中國公司的股份，自12月21日起生效。

特朗普政府下令禁止投資與中國軍方有關聯的公司，圖為特朗普12月3日在白宮內（AP）

受影響的8家中國企業包括杭州海康威視、中國鐵建、中國東方紅衛星股份（簡稱中國衛星）、中國交通建設、中國核工業建設、中國中車、中科曙光及中國化學工程集團。

富時羅素表示，這是根據指數用戶和其他利益持份者的意見而採取行動，也是在限制投資的制裁實施時，遵從其政策。

美國總統特朗普之前在11月中旬簽署行政命令，規定從2021年1月11日起，禁止美國公司和個人直接持有中國31間被美國國防部列為解放軍支持的企業的股份，持有相關股份的投資者，須在限期前沽清所有持股。受影響的中國大型企業包括中國電信、中國移動及監控設備製造商海康威視等。至12月他再把有關公司增至35間。

多家中國企業反對美方做法，海康威視發言人表示，美方把海康威視納入黑名單是毫無根據，該公司未曾參與過軍事用途的研發工作。

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