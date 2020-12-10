【素媛】趙斗淳新居與幼稚園比鄰　校方家長事前不知情惹恐慌

「素媛案」犯人趙斗淳（又譯趙斗順，조두순）將在這個周末出獄，早在年中的時候就已經造成南韓民眾不安，警方相關單位在他舊居安山市的小區附近進行了數千台監視器安裝、增加巡邏人力等措施，結果趙斗淳的妻子日前申請搬家，令人感到驚訝的是新家地點被搜出來後，70公尺外就有一間幼稚園！

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據韓媒《朝鮮日報》報道，京畿道安山市某區的居民A某6日晚間出門買煙，回到家嚇到差點腿軟，因為原本設立要監控趙斗淳的防範哨所移到了他家附近，A某向記者透露：「老婆跟我說『趙斗淳要搬到這附近』時我還不信，一看到防範哨所我整個嚇傻了。」一名3歲女童的媽媽害怕地說：「因為趙斗淳要搬來這裏的傳言大家都很不安，每個人都說要搬家。」

結果在《朝鮮日報》調查之後發現居民的傳言都是真的，趙斗淳的妻子近日完成了遷入該地區的申請，而且半徑500公尺內就有5間幼稚園和1間小學，最近的一間只相差70公尺。附近的兒童相關設施的人都不知道這件事情，C兒童設施院長得知消息後不敢置信「我一直到現在才知道趙斗淳真的要出獄，完全沒有其他相關通知，太可怕了，居民之間一下說是ＯＯ區一下又說是ＸＸ區，孩子父母也有打來問，但我實在無話可說。」

根據南韓刑法「告知性犯罪者地址」是在犯人出獄1個月內會通知，但並不是每個人都會被通知，如果家裏沒有19歲以下的子女就不會特別告知，因此就算是曾被性侵的被害者只要超過年齡，犯人就算搬到自己居住的地方也不會被通知到。韓政治圈去年4月就希望能引進《趙斗淳案修正法》，內容包括對再犯可能性高的前科犯安排專門的監護官，禁止出入特定場所，禁止接近特定人事等規定。

但以上提到的修正法對趙斗淳並不適用，因為趙斗淳犯案時間在修正前，法律上還是有侷限性，因此像現在這樣趙斗淳將搬到半徑500公尺內有5間幼稚園和1間小學的地方也沒辦法阻止。

這件消息曝光後，許多南韓網友都感到相當驚訝，並希望能夠阻止這件事情發生，而且還有人翻出《PD手冊》曾播過，有一名性侵未成年者和性騷擾的前科犯每天都會到小公園，就這樣看着孩子們玩耍的模樣。網友都相當傻眼直呼「真的不敢生小孩了」、「不能限制這些垃圾不能居住或靠近孩子相關的地方嗎」。

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