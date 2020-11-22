【素媛】趙斗淳出獄申請就業援助被轟　專家指七成機會再犯案

韓國電影《素媛》（又譯︰許願）以2008年發生的趙斗淳性侵案為藍本，這名惡名昭彰的犯人將於下月13日出獄，有消息指他申請了就業支援津貼，準備在重獲自由後再次投入社會，此舉又再激起民憤。

自從趙斗淳的真實樣貌被公開後，南韓市民更擔心他出獄後會再犯案。（《實事勘察隊》影片截圖）

據韓國媒體報導，趙斗淳提交了韓國法務保護福利公團豁下的「擁抱工作崗位支援項目」申請，這項計劃用意協助出獄者就業，以免因為生計問題而引起犯案意圖，並健康地適應社會。申請成功的話，參加者最多可獲300萬韓圜（約2.1萬港元）的教育費支助，另外仲有不多於200萬韓圜（約1.4萬港元）的就業成功津貼，此外參與訓練及參加面試都會有津貼及獎金。

《素媛》還原案發過程，看得人心碎。（電影劇照）

消息傳出後大批網民表示不滿，認為像趙斗淳般喪心病狂的犯人，不應該獲得津貼，之前有專家指出他出獄後再犯案的可能性高達76.4%，根本不應該讓他再投入社會。而當局相關人士表示，現正審查趙斗淳的資格，會慎重考慮國民情緒作出決定，他們指出趙斗淳出獄時已69歲，年紀較大再就業的可能性不高。

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早前有消息指，由於趙斗淳出獄後會返回安山住處，距離受害人的家只有500米距離，受害人一家已提早搬走，而南韓國會於本月19日通過了《趙斗淳防止法》，禁止佩戴電子腳鏈的犯人再接近受害者，及加重試圖損壞電子裝置的相對刑罰。