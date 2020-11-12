素媛｜真兇趙斗淳1個月後出獄　受害者難忍晚晚發惡夢靠眾籌搬走

韓國電影《素媛》（又譯︰許願）取材自2008年發生的真實案件，電影由《屍殺半島》的李蕊、影帝薛耿求、嚴智苑等演員主演。劇情主要講述一名8歲女童娜英（化名）慘被兇手趙斗淳在教會廁所性侵，令她的肛門及性器官喪失80%功能，大小腸同時流出體外。真兇趙斗淳剩餘刑期差不多一個月，即將於12月13日出獄返回住處，令當地居民不滿，有超過3600多位市民作出投訴，揚言法務部不處理便會搬走。

《素媛》原型一家決定搬走。（電影截圖）

事實上，除了那些居民人心惶惶外，最受影響的還是電影角色原型的一家，早前有報導提及娜英的志願是入讀醫大，過着平凡的大學生生活，但同時都會很害怕趙斗淳會認得出自己，加上兩家人的住處只相隔短短500米，如果趙斗淳有心找出娜英的話，可謂毫無難度。

娜英表示得悉趙斗淳要出獄後，感到不安、睡不着覺還總是發噩夢。（電影劇照）

據韓媒近日報導，正因以上種種的原因，娜英一家最終決定搬離原居住處，今日（12日）娜英的父親A某接受媒體電話採訪時表示：「從半個月前就開始搵屋了，最近在其它地區找到了新居，亦已簽了租屋合約。」

後來娜英的父親補充：「雖然有召開過家庭會議討論要不要搬家，但孩子流着眼淚說：『聽說趙斗淳要出獄後感到非常不安，睡不着覺還總是會發惡夢。』早前因為家庭狀況不太好，所以她一直不敢說，太心疼她了，所以最終還是決定搬家。」據了解，娜英一家在經濟上有很大的困難，今次能夠成功搬家，靠着人民幫忙發起募捐，更在當中有很關鍵的作用和幫助，因此他們都很感激伸出援手的人。