【素媛】真兇出獄後將被監視　受害者已參加高考志願入讀醫科

韓國電影《素媛》取材自真人真事慘案，於2013年上映，案件則發生於2008年，當年小女孩「素媛」只有8歲，遭到兇手趙鬥淳強逼口交以及強暴，令到女童肛門及性器官喪失80%功能，造成永久性傷害，大小腸流出體外，需要安上人造肛門及終生使用尿袋生活。

趙鬥淳原本判刑15年，但因他堅稱自己「醉酒」和「記不起當時的事情」，因而獲得3年的減刑。（網上圖片）

趙鬥淳的惡行令人感到憤怒，他更囂張寫信給法官表示自己冤枉，因為他將於2020年12月刑滿出獄，令到一眾國民憂心忡忡，足足有超過61萬名網民到青瓦台網站請願，要求禁止趙鬥淳出獄，有網民更嬲到指「想要買兇殺死他」。前晚MBC節目《真實故事探索隊》前晚（24/4）公開了趙鬥淳的樣貌，藉此警惕國民提高警覺。

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受害者當年受重傷，接受了長達8小時的手術，從大腸到肛門都被切除掉。（劇照）

當年受害者娜英（化名）在2020年趙鬥淳出獄後滿20歲，她的父母也很擔心會被尋仇。早前娜英的爸爸出演了《PD手冊》透露了自己的想法，講到要是趙鬥淳剪短又染了頭髮的話，就算出獄後坐在我旁邊也不會認得出來，雖然娜英過着平凡的大學生生活，也會害怕加害者會認出自己來，語言間流露出擔心的情緒。

當時娜英的慘狀真是令人傷心又吃驚。（劇照）

「趙鬥淳事件」至今過去了11年，娜英已經改名變成正常人一般上學和生活，更已經摘去尿袋，但娜英的爸爸至今仍無法忘記當時女兒被強暴後的慘況：「臉腫到認不出、鼻樑斷了、牙齒在搖晃、臉被咬爛，其中一個地方的肉也快要掉下來……」娜英的慘狀是常人難以想像。

根據韓國的《趙鬥淳法》，他在出獄後仍需要接受一對一的監視。（網上圖片）

去年參加韓國高考 志願入讀醫科

有傳娜英因承實不住壓力而自殺，不過她卻比大家所想的更要堅強，據知娜英在經歷了兩次非常痛苦的手術後已摘去尿袋，更是去年韓國高考的應考生，她一次也沒有缺席過課堂，志願是入讀醫大，希望可以幫助到有類似經歷的人。據她爸爸透露她考得不錯，更指高考很容易，令到家人很放心。娜英的爸爸表示有時看到她狀態不好很辛苦，勸她去休息，不過她的意志力太強了，要是能真的如願考上醫大就太好了。

而且韓國政府方面，從今天開始就會正式實施《趙鬥淳法》，根據此法案，曾性侵未成年人的罪犯，在刑滿出獄後將會繼續受到一對一的監視，所以趙鬥淳在出獄後將會被全面監視。