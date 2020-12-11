英國內政大臣會見羅冠聰　中方敦促外部勢力放棄干預香港

香港前立法會議員羅冠聰12月9日與英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）會面，並談到英國政府的BNO計劃對香港人來說意義重大後，中國外交部發言人華春瑩12月10日回應稱，香港事務純屬中國內政，敦促有關外部勢力放棄企圖通過政治操弄干預香港事務的圖謀。

華春瑩當天稱，這個人（羅冠聰）根本代表不了香港民眾，她指，香港國安法實施以來，香港的法律體系更加完備，社會秩序更加穩定，廣大香港居民和外國在港公民的安全感大幅提升，思穩求安、團結發展已成為社會共識。

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華春瑩又稱，有個別人士認為其自由受到影響，但他們受到影響的自由是為所欲為、為非作歹、破壞香港法治和社會穩定的自由，她稱，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干涉，中方敦促有關外部勢力放棄企圖通過政治操弄干預香港事務的圖謀。

英方：捍衛香港人自由

這次事件始於英國內政大臣彭黛玲12月9日會見退出香港眾志的香港前立法會議員羅冠聰，以及因逃亡台灣失敗被中國大陸扣留的「香港故事」成員李宇軒的妹妹Beatrice。

彭黛玲在會面後表示，英方承諾會捍衛香港人的自由，她發表聲明稱「英國將與香港人站在一起，遵守我們的承諾，保護與維護他們的自由。」