【素媛】趙斗淳出獄受害者父親震怒　示威者抗議要求處決強姦犯

韓國「素媛」案強姦犯趙斗淳12月11日刑滿出獄。有人包圍監獄抗議趙斗淳獲釋，向他投擲雞蛋，叫他「去死」。他乘坐專車離開時，甚至有人跳到車頂試圖阻止他離開。受害者的父親表示，對犯人獲釋表示憤怒。

數十名示威者於監獄外面抗議，要求處決和閹割趙斗淳。趙斗淳乘坐專車於當地時間約6時45分離開，期間示威者向車輛投擲雞蛋和雜物。趙斗淳後來抵達安山市的感化辦事處，登記電子腳鐐。

滿頭白髮、頭戴鴨嘴帽的趙斗淳步出感化辦事處時雙手放在背後，鞠躬兩下。記者問到是否有後悔，趙斗淳一言不發就轉身離開，再乘專車前往住所。有人跳到車頂試圖阻止趙斗淳離開，車輛擋風玻璃也被破壞。

趙斗淳的住所外面也有逾百名示威者抗議。警方護送趙斗淳走進住所，並駐守門前防止有人闖進裏面。警方表示，將24小時監察趙斗淳的活動，已經加裝15部閉路電視，市政府也調高附近30盞街燈的亮度。

圖為2020年12月12日，韓國強姦犯趙斗淳獲釋，首爾有示威者躺於馬路抗議。（美聯社）

負責保護趙斗淳的人透露，趙斗淳於車內表示承認犯錯，並稱將反省自己的行為。受害女童的父親接受韓聯社訪問時則對趙斗淳獲釋表示憤怒。他提到，趙斗淳遷進的社區有學校和幼稚園，「如果趙斗淳真的有反省，哪怕只是一點，他搬到這裏就不成道理。」

一間咖啡店員工向美聯社表示，幾乎認識的所有人都忙於透過互聯網找出趙斗淳的住址，他也一樣。他指，有傳監獄沒有改變趙斗淳，他仍然有暴力傾向，「你不會想有這種人於街道行走」。安山市從事文職的人也指，希望趙斗淳如正常人生活不會傷害別人，但仍然對他感到恐懼。

2008年，趙斗淳於安山一間教會的廁所性侵一名8歲女童，導致對方大小腸流出，終身要依靠人工肛門和尿袋排洩。事件被改編拍成韓國電影《素媛》。

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