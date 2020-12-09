林鄭月中起程赴京述職　將獲習近平接見　抗疫成績表成焦點

據了解，特首林鄭月娥本月中起程展開年度述職行程，約逗留3至4日，按慣例將分別獲國家主席習近平、國務院總理李克強接見。 本港第四波疫情大爆發，主管港澳事務的國務院副總理韓正早前明言，希望香港把疫情防控作為頭等大事來抓，嚴格落實常態化疫情防控措施，相信林鄭此行亦離不開談抗疫。

習去年讚林鄭展示勇氣擔當

今次是林鄭月娥任內第四次上京述職，去年12月正值反修例示威，習近平當時指2019年是香港回歸以來，局面最為嚴峻和複雜的一年，稱讚林鄭在非常時期展示的勇氣和擔當，中央是充分肯定的，中央堅定支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法。



一年過去，在港區國安法實施下，社會治安恢復穩定，但新冠肺炎來襲令港府疲於奔命，本港近日爆發第四波疫情，確診宗數屢破百，港府近日再「加辣」收緊社交距離措施，包括立法「禁足檢測」，仍被批評反應慢。



林鄭11月初曾上京爭取《施政報告》惠港措施，獲國務院副總理韓正會見，韓正當時提到希望香港把疫情防控作為頭等大事，統籌做好疫情防控和經濟恢復工作，但以現時走勢，要成功穩住疫情已不易，香港與內地通關更是遙遙無期。

澳門行政長官賀一誠。（梁鵬威攝/資料圖片）

澳門抗疫成功 領導人評價受關注

澳門特首賀一誠今年首次上京述職，其領導下的特區政府抗疫表現亮眼，已持續多月未有新確診，港府難免相形見絀，今次領導人如何點評兩位特首，值得關注。

林鄭離港期間，由政務司司長張建宗署理特首職務。