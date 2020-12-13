美國多處特朗普支持者示威演變衝突　4人被刺1人中槍

美國總統特朗普（Donald Trump）支持者12月12日在華盛頓特區及多個州份首府集會，抗議總統當選人拜登（Joe Biden）竊取選舉。

圖為12月12日美國總統特朗普支持者在華盛頓特區與對立的示威者打鬥。（Reuters）

數千名特朗普支持者在華盛頓特區集會，他們帶着競選旗幟和標語，在最高法院、國會及市中心之間遊行。特朗普約中午時乘坐「海軍一號」直升機離開白宮，它三度經過示威群眾上空，民眾歡呼回應。

↓特朗普在Twitter表示會去看集會人士

Wow! Thousands of people forming in Washington (D.C.) for Stop the Steal. Didn’t know about this, but I’ll be seeing them! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

極右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）約200名成員參與遊行後在晚上於市中心與對立的Antifa（反法西斯主義者的簡稱）示威者毆鬥。根據消防部門，有4人在晚上被刺傷。市長辦公室指4人傷勢嚴重，並表示有2名警員同樣受傷送院。

華盛頓州奧林匹亞（Olympia）亦發生暴力衝突。網上流傳影片可見，當對立的示威者走向支持特朗普團體時，突然傳出槍聲，其後1名對立的示威者倒下。事件中有兩人被拘留，中槍者傷勢未明。