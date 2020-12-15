【新冠疫苗】美國展開大規模接種　紐約一名護士率先接受注射

美國多個州份12月14日正式展開由美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種工作；一名於紐約長島猶太醫療中心（Long Island Jewish Medical Center）工作的深切治療部護士，成為首位接種疫苗的人，她形容充滿希望。

該位護士名為林賽（Sandra Lindsay），她於接種疫苗後說：「今天我感到充滿希望，而且覺得很安心。我有種快要康復的感覺，且希望這代表這段痛苦的時期即將要結束了，我想讓民眾相信疫苗是安全的。」



紐約州長科莫（Andrew Cuomo）透過視像連線觀看接種過程，他稱：「這猶如在隧道盡頭見到曙光，但仍有漫長的路要走。」總統特朗普（Donald Trump）則在Twitter上表示：「首劑疫苗已經接種，恭喜美國！恭喜世界！」

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領導疫苗計劃的首席顧問斯拉維（Moncef Slaoui）表示，已經確保首批290萬劑疫苗，可以在3日內分發，有信心疫苗落在合適的人手上，如果分發或接種過程存在問題，亦可以很快調整過來。他又預計，到明年3月中旬，將會有足夠劑量的疫苗，供應給1億名美國人，當中大部分會是高危群組，明年5月底或6月中，大部分美國人應該可以獲接種。