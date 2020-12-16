美國大選｜共和黨領袖打破沉默祝賀拜登當選　拜登：將盡快會面

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）12月15日祝賀民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）贏得大選。 拜登之後表示，已經與麥康奈爾通話，兩人同意將盡快會面。

麥康奈爾當日在國會上演講，稱呼拜登為總統當選人，他說：「我們很多人希望今屆總統大選會有不同的結果，但我們的政府體系已有程序，確定誰將在1月20日宣誓就職。選舉人團已經表態，所以我今日想恭喜總統當選人拜登。」

圖為美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）2020年12月14日現身國會大樓（Getty）

他又讚賞總統特朗普（Donald Trump）這4年任內的工作，指對方與副總統彭斯（Mike Pence）值得大家感謝。

麥康奈爾自11月3日大選以來一直對總統競選的結果保持沉默。有美國傳媒報道，即使各州的選舉人會議選出拜登為新一任總統，但仍有為數不少的共和黨參議員，未有承認拜登的當選。

美國各州選舉人14日陸續就總統大選進行投票，結果顯示拜登贏得選舉人投票。拜登在538張選舉人票之中取得306張，超出當選所必須的270張，而特朗普則獲得232張。拜登其後發表演說，呼籲特朗普承認落敗，又說當務之急是控制疫情及提供經濟援助。