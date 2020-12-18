美國再有38州入稟控告Google壟斷　涉濫用搜尋市場優勢排除競爭者

美國38個州份或地區12月17日聯手入稟法院控告科企Google壟斷，指控Google在互聯網搜尋市場濫用優勢地位，排除競爭對手，又試圖主導在新興技術如智能喇叭的市場影響力。這是美國在過去兩個月內，第三宗針對Google的大型訴訟。

科羅拉多州（Colorado）州檢察長韋澤（Phil Weiser）當天公布有關訴訟，除了科羅拉多州外，另有34個州份、華盛頓特區、關島及波多黎各（Puerto Rico）聯手提告。根據聲明，這些州份要求把案件與美國司法部10月向Google提出的訴訟合併。

這次的訴訟針對Google的搜尋器業務與搜尋器廣告，韋澤表示「消費者遭剝奪了競爭的好處，包括可能獲得更高質量服務和更好的私隱保護，廣告客戶會因質量降低和價格上升受害，然後再轉嫁到消費者。」

訴訟又指控Google致力利用排他式的協議加強自己在新技術的地位，並排除競爭對手，使自己在智能喇叭、電視和汽車的技術領域取得主導地位。

圖為2019年9月在德國一個展覽的Google廣告板（Getty）

這是美國在過去兩個月內，第三宗針對Google的大型訴訟。美國司法部與11個州份之前已在10月20日向Google提出反壟斷訴訟，指控對方在互聯網搜尋及廣告生意中以違法的方式對待競爭對手。

美國德克薩斯州（Texas）牽頭的10個州政府則在12月16日宣布入稟指控Google違反《反壟斷法》，強調該公司在廣告操作方面有不當行為。