馬克龍確診後拍片報平安　稱染疫是一時疏忽與不幸

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）12月17日宣布確診新冠肺炎（COVID-19）後，繼續自我隔離，他12月18日在社交網站直播，向大家報平安，他談到自己之前已很小心翼翼，但仍然染疫，屬一時疏忽與不幸運，他提醒大家也要小心防疫。

42歲的馬克龍在影片內稱，他本來已很保護自己，很小心，但仍然染疫，顯示病毒真的能夠傳播給所有人，「我仍然感染了病毒，可能、毫無疑問是一時的疏忽，也是一時的不幸。」

症狀包括疲勞與頭痛

他談到自己情況良好，症狀與前一日相似，即疲勞、頭痛、咳嗽，他相信自己狀況不會轉差，目前仍有工作，處理抗疫問題、英國脫歐議題等，他稱會放慢自己的工作步伐。

法國愛麗舍宮（Elysée Palace）之前表示，馬克龍很有可能是在上周出席歐盟峰會期間感染病毒。

在馬克龍確診後，多名歐洲領導人也接受病毒檢測，其中德國總理默克爾（Angela Merkel）、愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）、西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）都已收到結果，均為陰性。桑切斯為預防起見，決定暫停一切公開活動至12月24日。