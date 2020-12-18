【新冠肺炎】法國研究：疫情死亡率遠比季節性流感高

法國一份12月17日刊登的研究顯示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的死亡率比季節性流感的死亡率高出接近2倍。

期刊《刺針·呼吸醫學》（Lancet Respiratory Medicine）17日刊登題為《新冠肺炎不是流感》（COVID-19 is not influenza）的研究。

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研究人員把法國境內、3月1日至4月30日與新冠肺炎相關的數據，以及2018年12月1日至2019年2月28日與季節性流感有關的數字進行比較。

數據顯示，新冠肺炎患者住院人數為89,530人，而因季節性流感住院的患者則有45,819人；死亡率分別為16.9%和5.8%，兩者相差約2倍。

法國近5年來最致命的流感季節是2018至2019年，但其死亡率仍不及新冠肺炎所造成的破壞。

研究人員還發現，與季節性流感相比，更多新冠肺炎患者需要接受深切治療，其平均治療時間也相差近一倍。但若果從18歲以下兒童患者的情況來看，新冠肺炎僅1.4%患者要住院，而因季節性流感住院的患者則有19.5%。

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