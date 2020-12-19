【新冠肺炎】印度累計確診個案超過1,000萬宗　感染率開始放緩

印度的新型冠狀病毒（COVID-19）確診個案在12月19日突破1,000萬宗，不過已經比預測的時間晚1個月，顯示當地的感染速度變慢。

路透社19日引述印度衛生部門的當日數據指，全國在過去24小時內新增25,152宗確診個案，再多347人死亡；當地累計有145,136人死於新冠肺炎。印度在9月中時，單日新增確診個案一度接近9.8萬宗，12月的平均單日新增確診個案暫時約為3萬宗。

印度新冠肺炎疫情：圖為12月19日，一名打扮成聖誕老人的男子在孟買塔拉維貧民窟為兒童提供消毒搓手液。（AP）

報道指，印度預料很快會推出新冠疫苗，亦在考慮向牛津大學（Oxford University ）與阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）、輝瑞藥廠（ Pfizer）、以及當地巴拉特生物技術有限公司（Bharat Biotech）研發的疫苗批出緊急使用授權。惟有衛生專家稱，新增確診個案下降，證明很多印度人已靠自然感染得到抗體。

路透社稱，印度政府任命的專家小組根據數學模型估計，印度有60%人口已感染新冠病毒。印度理工學院（Indian Institute of Technology）教授阿格拉瓦爾（Manindra Agrawal）表示，預測結果仍要經過血清調查來獨立證實。

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