【新冠肺炎】智利總統違反抗疫指引　沒戴口罩與路人合照遭罰款

智利地方衛生部門12月18日公布，總統皮涅拉（Sebastian Pinera）因在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情下，於沙灘上不戴口罩與路人合照，而在18日被罰款3,500美元（約2.7萬港元）。

路透社18日報道，皮涅拉與路人的自拍合照於12月初在社交網上被公開，他其後就此事道歉，並很快（向衛生官員）自首。皮涅拉解釋，他事發時獨自在家附近的沙灘散步，期間一名女子認出他，並要求與他合照。

從社交網上流傳的合照可見，皮涅拉與涉事女子都沒有戴口罩，而且兩人的距離很近。

The president of Chile, Sebastián Piñera, went to the beach. He took a photo. No mask.



He was fined the equivalent of 3500 dollars.https://t.co/1S6TSKrSt3 pic.twitter.com/NQTM0NfS1A — Infectious Diseases (@InfectiousDz) December 19, 2020

智利實施嚴格的口罩令，民眾要在所有公共場所戴口罩，違者或面臨包括罰款及監禁在內的懲罰。截至18日，當地累計有581,135宗確診個案，造成最少16,051人死亡。