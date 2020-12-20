美漢疑染疫機上猝死　聯合航空遭轟讓有病徵者登機　急尋179乘客

美國聯合航空（United Airlines）12月14日一國內航班有疑似染疫乘客在飛行途中心臟驟停，航班要緊急降落，男子在送院後證實死亡。事後聯合航空的防疫安排引來爭議，不少同機乘客批評稱，該男子死前有明顯病徵，不滿航空公司讓他登機，又有人指責航空公司在事發後安排乘客繼續行程，而且沒有換另一架飛機。 聯合航空現正與美國政府部門商討處理事件，試圖緊急尋找同機的179名乘客，以展開追蹤，並安排航班的部分機組人員隔離。

一名疑似染疫乘客在飛行途中心臟驟停，送院死亡後，聯合航空的防疫安排引來爭議，圖為2020年7月在加州的聯合航空客機（Getty）

航機急降新奧爾良

涉事航班編號為591，12月14日從奧蘭多（Orlando）出發，本來前往洛杉磯（Los Angeles），但途中出現緊急醫療情況，機上人員向一名男子施予心肺復蘇術（CPR），最後航班在新奧爾良（New Orleans）緊急降落，男子在送醫後證實死亡。該航班之後繼續飛往洛杉磯。

疑說謊申報沒病徵

據聯合航空所指，該名男乘客在申報表自稱沒有染疫也沒有病徵，但是與死者一同乘搭飛機的妻子則曾向醫護人員表示，死者有出現病徵如失去味覺、嗅覺，目前航空公司未能證實該男子是否染疫。

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聯合航空在事件中遭受批評，據《每日郵報》報道，不少同機乘客指該男子有明顯病徵，有女乘客稱「他登機時顫抖又流汗，他明顯是病了，然後在飛行途中死亡。」有乘客又批評航空公司沒有在登機前量度乘客體溫。更有乘客稱，曾聽到死者妻子向醫護人員談到死者是確診患者。

原機繼續飛洛杉磯

事件中的另一爭議是航空公司沒有在航班急降新奧爾良後，向機上乘客提供轉換另一航班的選項，而是原班航機繼續飛往目的地洛杉磯。有乘客擔心飛機已遭「污染」，有再散播病毒風險。

& we finna continue this flight. On the SAME CONTAMINATED ass plane.



Wet wipes *better* save the day this time. Bc I’m shook. — Jo LaFlame (@jobreauxx) December 15, 2020

急尋同機179名乘客

聯合航空現正與美國疾病控制和預防中心（CDC）商討處理事件，試圖緊急追蹤同機的179名乘客，另外在事件中曾協助急救該名死者的4名機組人員要開始隔離。

這並非聯合航空的防疫安排首次受到關注，路透社12月11日引述3名來自聯合航空的消息人士報道，在部分機艙服務員確診後，該航空公司仍叫確診者的同僚繼續飛行任務，觀察自己有沒有病徵，而不是叫他們隔離，有員工形容感到相當不安全。

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