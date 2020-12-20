新冠肺炎｜意大利宣布聖誕節實施全國封鎖　歐洲多國均收緊限制

新冠肺炎（COVID-19）在歐洲多國持續，截至12月18日，意大利累計死亡病例達到67,220人，是歐洲死亡人數最多的國家，18日單日新增683宗。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）下令聖誕節和新年期間實施全國封鎖禁令，應對不斷增加的確診病例。

意大利12月18日宣布聖誕節實施全國封鎖禁令。圖為2020年4月9日，意大利米蘭一名婦女放下籃子，讓人們可以捐贈或領取免費食物（Reuters）

據英國廣播公司（BBC）12月19日報道，在公共假日期間，意大利將實行「紅區」限制，非必要商店、餐館和酒吧將關閉，民眾只允許因工作、健康和緊急原因旅行。有限的家訪將獲允許，但最多接待2名客人，且不包括14歲以下者。從晚上10時至次日凌晨5時的宵禁仍然有效。

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孔特18日在新聞發布會上表示「我們的專家非常擔心聖誕節期間病例會激增。因此我們必須採取行動。」他又稱「這不是一個容易的決定。」在限制措施宣布之前，執政聯盟內部發生了數日爭吵，一方希望徹底封鎖，另一方則希望採取有限行動，幫助陷入困境的企業，讓家庭成員能夠團聚。

由於感染人數激增，許多歐洲國家在聖誕節前夕均收緊限制措施。荷蘭和德國已經實施了截止到2021年1月份的封鎖。在德國，聖誕節將略有放寬，一個家庭最多可以接待4個親近的家庭成員。

奧地利政府18日表示，該國將在聖誕節後進入第3個封鎖期。從12月26日起，不必要的商店將關閉，住宅外的活動將受到限制。瑞典日前建議人們在上下班高峰期間乘坐公共交通工具時戴口罩，改變此前的指導方針。它還將把餐館裏每桌8人的人數減少到4人，並禁止在20時後出售酒精飲料。