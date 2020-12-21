【新冠肺炎】丹麥荷蘭澳洲發現變種病毒　意大利個案從英國入境

世界衛生組織表示，除了英國英格蘭地區外，在丹麥、荷蘭和澳洲都發現變種新型冠狀病毒株（COVID-19），多國宣布禁止英國航班入境。

圖為12月20日，正等待通過英法海底隧道的貨車。受英國變種病毒株疫情影響，法國暫時關閉英法海底隧道48小時。（Reuters）

世衛官員表示，除英格蘭東南部地區外，丹麥亦發現最少9宗變種病毒株個案，荷蘭和澳洲分別有1宗。新病毒株被指更容易傳染，但未有證據顯示會令患病加重，或令目前研發的疫苗降低功效。

意大利衛生部門12月20日稱，在1名從英國返回意大利的人士驗出變種的新型冠狀病毒，患者與其伴侶兩人現正隔離。

世衛稱正和英國當局密切接觸，追蹤及觀察變種病毒。世衛指疫情大流行，傳播時間愈長，病毒出現變種的機會愈大，目前最重要是得知變種病毒帶來的影響。歐盟會在21日稍後時間召開會議，商討對策。

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受變種病毒株疫情影響，歐洲多國禁止英國的飛機航班入境。愛爾蘭將自21日午夜起，禁止所有英國航班入境，為期48小時。法國政府隨後亦宣布同樣措施，並暫停英法海底隧道的交通運輸48小時。荷蘭亦取消所有來往英國的客運航班，直至2021年1月1日。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）12月19日表示，一種變種的新冠病毒株正在倫敦與英格蘭南部地區快速傳播，宣布提升倫敦及英格蘭南部多個地區的防疫措施級別。