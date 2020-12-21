【英國脫歐】蘇格蘭首席部長：要求延長過渡期　專心抗疫

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）12月21日表示，英國首相約翰遜（Boris Johnson）現時應要迫切地要求與歐盟達成共識，以延長英國脫歐過渡期。她指英國需要專注於對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。

施雅晴在Twitter上發文：「現在至關重要的是首相須尋求達成協議、以延長英國脫歐過渡期。新的新冠病毒變種病毒株以及它帶來的各種影響，意味着我們面對一個極度嚴重的情況，它需要我們的100%注意力。讓脫歐進程導致疫情惡化是荒謬的。」

It’s now imperative that PM seeks an agreement to extend the Brexit transition period. The new Covid strain - & the various implications of it - means we face a profoundly serious situation, & it demands our 100% attention. It would be unconscionable to compound it with Brexit. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 20, 2020

英國脫歐：圖為12月10日，蘇格蘭首席部長施雅晴在蘇格蘭開會。（Reuters）

路透社21日報道，英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）則表示，英國不會要求延長脫歐過渡期。

他對路透社說，在多佛（Dover）會有「重大混亂」。他稱超級市場供應鏈是挺強健的，短期的混亂不是一個特定的問題，問題在於它會持續多久。

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）20日向天空新聞台（Sky News）記者透露，英方希望談判可以有正面的結果，所有人也想要協議。他稱可惜歐盟提出一些不合理要求，他肯定雙方可達成協議但明顯地歐盟需有行動。

英國及歐盟未能在由歐洲議會設下、20日的限期前達成貿易協議。彭博社21日報道，雙方當日繼續談判，任何一方準備作出讓步的迹象都很少。