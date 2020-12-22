英國變種病毒| 歐洲落閘引發英糧食恐慌　超市警告日內或短缺

英國病毒新型變種觸發歐洲國家限制貿易和旅行，引致聖誕節前出現糧食恐慌。超市星期一朝早5點開始出現人龍，英國超市集團Sainsbury's警告，如果對英國的禁令持續，幾天之內便會出現短缺。

TWITTER英國民眾上傳超市空空如也的貨架

歐洲各國對英國封關的消息消息引發恐慌性購物，TWITTER上不少英國民眾上傳大超市空空如也的蔬菜貨架。倫敦北部布里斯托附近的Waitrose超市外，更有民衆凌晨5點起開始在雨中排隊，除了搶購蔬果，厠紙也不明就裏的成爲搶購對象。

TWITTER英國民眾上傳超市空空如也的貨架

英國第二大超市集團Sainsbury's周一聲明稱國内已有齊英國聖誕午餐所需材料，但如果與歐洲大陸之間的運輸紐帶不能很快恢復，幾天之內會出現短缺，聲明寫道 ：在接下來的幾天裡，我們的生菜、一些沙律菜、椰菜、西蘭花和柑桔類水果將出現短缺。這些全是從歐洲大陸進口的時令產品。

法國政府周日宣佈關閉從英國入境的邊境，首輪48個小時即時生效，英國連接法國、通往歐洲的主要門戶多佛港數百貨櫃車滯留。

英國另一超市集團TESCO則呼籲人們不要驚慌購買，堅稱其存貨不受到法國48小時封關的影響。英國零售業聯合會表示，零售商聖誕節前已儲備了應節商品，足以應急，但同時警告隨著英國脫歐過渡期將於12月31日結束，法國邊境若長時間關閉會成為問題。